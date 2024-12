Nel corso della puntata di lunedì 9 dicembre del Grande Fratello, Alfonso Signorini spiega perché Yulia Bruschi ha deciso di lasciare improvvisamente la Casa.

L’inquilina si trova in Superled mentre il conduttore aggiorna tutti gli inquilini sulle ragioni dell'uscita di Yulia.

Yulia Bruschi, la denuncia dell'ex ragazzo: "Avrò modo di dire la mia verità"

“Simone, l'ex ragazzo di Yulia, l'avrebbe denunciata dopo un’accesa discussione tra di loro finita molto male. Una denuncia è una cosa molto importante. Questa litigata sarebbe avvenuta qualche giorno prima dell’ingresso di Yulia nella Casa", inizia Alfonso Signorini, "Vorrei sentire la verità di Yulia, ma io purtroppo non posso farlo perché c'è un procedimento legale in corso" .

"In questi ultimi giorni, l'avvocato di Yulia ha chiesto di informare Yulia su questi ultimi sviluppi. Yulia è stata informata e per sua volontà ha scelto di non parlare e di non commentare quanto è accaduto. Qualunque cosa lei possa dire ha un valore legale", precisa Alfonso Signorini.

"Questa è la versione di Simone. Io avrò modo di dire la mia verità, ma non in questa sede. Si interrompe un percorso, ma non certo il mio sogno", sono le uniche parole della ragazza.

La decisione del Grande Fratello su Yulia Bruschi

"La produzione di Grande Fratello e la stessa Yulia hanno deciso di comune accordo che questa complessa vicenda non è compatibile con la sua presenza nella Casa. Per questo motivo, Yulia abbandona per sempre il Grande Fratello. È una decisione che abbiamo preso tutti insieme per consentire a Yulia di organizzare la sua difesa. Lo facciamo anche per tutelare lei", afferma Alfonso Signorini.

