Segreti di famiglia 2, la puntata del 14 luglio in streaming

La puntata integrale del 14 luglio dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 14 luglio

Metin perde i sensi dopo essere stato colpito da Burak, il quale gli ruba la pistola. Arrivano Ilgaz ed Eren e notano che non c'è più l'agente all'esterno della villa. Entrano, Burak li vede e scappa e poco dopo spara ad Eren. Ilgaz gli intima di fermarsi, ma Burak non ascolta il procuratore, così Ilgaz decide di sparare e colpisce Burak. Ilgaz porta Burak in ospedale con la sua auto. Nel frattempo arriva l'ambulanza e anche Eren viene condotto in ospedale. Intanto Rafet arriva alla villa di Haluk e trova le due pistole nel giardino. Eren e Burak vengono operati ma Burak muore, suscitando enormi sensi di colpa in Ilgaz. Haluk è convinto che il nipote sia innocente e accusa Ilgaz.

