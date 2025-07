Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da martedì 15 luglio in streaming su Mediaset Infinity, Ilgaz è distrutto per la morte di Burak. Un nuovo episodio di Segreti di famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 15 luglio

Ilgaz è distrutto per aver ucciso Burak e l'ultima frase del ragazzo 'chiunque può essere un assassino, anche lei' risuona costantemente nella mente del procuratore. A questo si aggiunge il fatto che manca un bossolo esploso durante l'inseguimento e l'uccisione di Burak.

