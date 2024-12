L'abbandono di Pamela Petrarolo e il confronto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, ecco i momenti da non perdere della ventesima puntata del Grande Fratello

BEST OF

Nella ventesima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 30 dicembre in prima serata su Canale 5, sono stati numerosi i temi approfonditi in diretta con gli inquilini.

Il colpo di scena della serata ha visto protagonista Pamela Petrarolo, che ha abbandonato la Casa del GF, spiegando che: "Davanti a un dolore grande devo correre a casa da tutta la mia famiglia, abbracciarla forte e combattere con loro questa cosa che spero finisca presto".

Arriva il verdetto definitivo del televoto: le Monsè devono lasciare definitivamente la Casa. "Mi spiace non aver potuto raccontare bene il rapporto che ho con mamma, una cosa a cui ci tenevo tanto", ha commentato Perla Maria dopo l'eliminazione.

Tra i confronti della puntata anche quello tra Helena Prestes e Zeudi di Palma che sono invitate a fare luce sul loro rapporto. La modella brasiliana ha voluto precisare di non star giocando con i sentimenti di nessuno e di star vivendo un "casino sentimentale".

Come di consueto la puntata si conclude con le nomination: Helena Prestes, Shaila Gatta, Bernardo Cherubini e Stefania Orlando vanno al televoto. Sarà il pubblico a decidere chi salvare.

