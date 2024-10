Grande Fratello, la puntata del 3 ottobre in streaming

La sesta puntata del Grande Fratello, in onda giovedì 3 ottobre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Giovedì 3 ottobre è andata in onda in prima serata su Canale 5 la sesta puntata della nuova edizione del Grande Fratello 2024. La puntata integrale è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Dopo un duro faccia a faccia tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi, la serata continua con un lieto annuncio: dopo essere uscita dalla Casa, Ilaria Clemente torna al GF per comunicare agli inquilini di essere incinta.

Nel corso della puntata del 3 ottobre c'è stata la prima eliminazione di questa edizione del Grande Fratello: Clarissa Burt non è più tra i concorrenti per volere del televoto.

Al termine della serata, Alfonso Signorini comunica chi sono i concorrenti in nomination: Clayton Norcross, Iago Garcia, Mariavittoria Minghetti e Yulia Bruschi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE