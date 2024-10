Nella mystery room del Grande Fratello, Alfonso Signorini chiama Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi per un onesto confronto tra le due dopo giorni di liti e grande tensione.

Negli ultimi giorni nella Casa , Jessica Morlacchi ha confidato che non vorrebbe più avere rapporti con Yulia.

"Tu hai offeso me, mi dispiace della situazione che si è creata. Mi dispiace perché giorni fa mi hai addirittura dato dei consigli. Ci siamo giudicate in maniera negativa. Non è una bella situazione e mi dispiace", sono le parole di Yulia commentando un acceso scontro avuto con Jessica.

Jessica Morlacchi e Julia Bruschi

"Perché siamo arrivate a questo punto? Se sto sbagliando qualcosa, posso rimediare. Cerchiamo di avere un atteggiamento civile per un quieto vivere", chiede Julia.

"Non mi interrompere. Quando tu urlavi, io ti dicevo che non hai grazia", replica la cantante. "Offendere la famiglia e mia sorella non è bello", aggiunge Yulia riferendosi ad alcune frasi pronunciate da Jessica.

"Per me è una iena travestita da agnello. È una iena, sarebbe bello avere un confronto sincero con lei", conclude Jessica.

Le posizioni delle due concorrenti sembrano inconciliabili e lontane da un punto d'incontro.

