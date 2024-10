"Volevo dirvi che diventerete tutti quanti zii. Aspettiamo una bambina".

Dopo aver lasciato improvvisamente la Casa, Ilaria Clemente, detta Ila, rientra al Grande Fratello durante la puntata del 3 ottobre e annuncia la sua gravidanza a tutti i suoi compagni di viaggio.

Ilaria Clemente

Perché Ilaria Clemente ha lasciato il Grande Fratello?

Dopo aver scoperto di essere incinta, Ilaria Clemente vuole condividere la sua gioia con tutti i concorrenti: "Mi mancate tantissimo, lo so che sono scappata di corsa. Sono qui per spiegarvi un po' meglio. La vita con me è stata molto inaspettata: è arrivato questo Grande fratello, prima era arrivato anche l'amore e ora aspettiamo una bambina"

"Sono di tre settimane. Non potete capire quanto mi mancate", aggiunge Ilaria Clemente mentre viene abbracciata dai suoi amici.