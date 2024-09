Grande Fratello, la puntata del 26 settembre in streaming

La quarta puntata del Grande Fratello, in onda giovedì 26 settembre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Giovedì 26 settembre è andata in onda in prima serata su Canale 5 la quarta puntata della nuova edizione del Grande Fratello 2024. La puntata integrale è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Nella casa arriva un ospite molto speciale: Katherine Kelly Lang, storico volto di Brooke in Beautiful, entra nel giardino per "sposare" il collega Clayton Norcross.

A seguito dello scontro in diretta della scorsa puntata tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato, i due concorrenti spiegano il loro rapporto ad Alfonso Signorini.

Enzo Paolo Turchi si commuove nel parlare di sua figlia Maria. Il ballerino e coreografo confida le preoccupazioni legate all'essere diventato genitore dopo i 60 anni: "Sono vecchio e vorrei vedere mia figlia grande".

A fine puntata, sono quattro concorrenti che finiscono in nomination: Iago Garcia, Amanda Lecciso, Helena Prestes e Shaila Gatta. Il concorrente meno votato sarà il candidato alla prima eliminazione di questa edizione del GF.

