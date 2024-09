Negli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi si è messo a nudo e ha raccontato alcuni timori legati all’essere diventato padre di sua figlia Maria a 63 anni.

“Sono vecchio e vorrei vedere mia figlia grande. Ogni minuto che io non sto con lei mi sento in colpa. Non c’è un modo per aiutare mia figlia. Vorrei avere dieci anni in meno solo per lei. Gli altri la prendono in giro per questo”, sono alcune delle frasi che il ballerino ha confidato ad alcuni inquilini.

Enzo Paolo Turchi racconta il rapporto con sua figlia Maria

Nella mystery room del GF, Enzo Paolo Turchi spiega ad Alfonso Signorini come vive il suo essere padre a 75 anni: “Io grazie a Maria sono ringiovanito mentalmente. Vivi una vita nuova. In questo periodo che non sto con lei, pensi a tante cose. Io vorrei stare vicino a lei per dargli tutto quello che non ho avuto io. Non intendo gli oggetti, ma l’affetto che non ho avuto io”.

“Maria vede solo il suo papà e nient’altro”, commenta Alfonso Signorini. “Lei sa della mia età e mi ha detto io so quanti anni hai e sono fiera di te”, afferma il ballerino scoppiando in lacrime pensando alle parole di sua figlia, “La mia vita è Maria”.

