La semifinale del Grande Fratello, in onda giovedì 21 marzo in prima serata su Canale 5, ha visto tre concorrenti abbandonare definitivamente la Casa e due nuovi finalisti.

La serata si è aperta con un nuovo confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti e, successivamente, con l'incontro tra Alessio Falsone e Anita Olivieri, dopo l'eliminazione di quest'ultima nella scorsa puntata.

Federico Massaro incontra la sua grande amica Yunji, con la quale si scambia un tenero bacio.

Il primo concorrente eliminato della serata è proprio Alessio Falsone. A questo, seguono due televoti flash, per sancire, in contemporanea, un eliminato e un finalista. A farne le spese sono Federico Massaro e Giuseppe Garibaldi, mentre Simona Tagli e Perla Vatiero vanno in finale.

Infine, a giocarsi l'ultimo posto in finale sono Letizia Petris, Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti.

