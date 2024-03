L'incontro tra Alessio Falsone e Anita Olivieri è ricco di emozioni e baci per un sentimento pronto a continuare oltre il Grande Fratello

L’uscita di Anita Olivieri dal Grande Fratello non ha scalfito i suoi sentimenti per Alessio Falsone nati nella Casa.

L’ex inquilina rientra nella Casa per abbracciare Alessio e gli confessa: “Io sono fuori, ma non riesco a dormire. Passo il tempo a guardarti e a guardarvi”.

Anita Olivieri parla con Alessio del suo gatto Petunia: “Non fai altro che parlare di Petunia. Ogni discorso è su Petunia. Lei è una parte della mia vita. Sono felice perché sei tu fino alla fine”.

Anita Olivieri, l'incontro con Alessio Falsone

Anita Olivieri, il bacio ad Alessio Falsone

Anita abbraccia Alessio e i due si scambiano dei teneri baci. “Io parlo solo di te con gli altri. Devo uscire. Sono rovinato”, dichiara sorridente Alessio.

“Sto raccogliendo il materiale per dimostrare che il sottone sei tu”, commenta ironicamente Anita.

Alfonso Signorini chiede ad Anita Olivieri se ha sentito il suo ex fidanzato Edoardo dopo la sua uscita dal GF. “Edoardo ancora non l’ho sentito. Per ora continuo a guardare il GF, vedere lui e i miei amici”, spiega Anita.

