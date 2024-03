Al Grande Fratello, Perla Vatiero rivede Mirko Brunetti dopo essere rimasta scottata dalla visione di alcune immagini del ragazzo durante una festa.

Nella puntata di giovedì 21 marzo del GF, Mirko si presenta nella Casa con lo stesso outfit delle foto.

Mirko Brunetti rivede Perla Vatiero al Grande Fratello

“Intanto mancano 3 giorni. Io ci scherzavo su", inizia Perla riferendosi alle foto del ragazzo. Mirko conferma alla ragazza la voglia di riscoprire il loro rapporto al termine del reality: “È stata l'unica festa che ho fatto. Sono qui perché avevo voglia di vederti. L’attesa aumenta il desiderio. Il nostro è stato un percorso difficile ma manca poco. Tu hai i tuoi occhi, sto aspettando te, lo sai. Mi raccomando rimani lucida. Non ti far prendere da pensieri inutili o strani”.

“Io sto aspettando te. Non so più come fartelo capire. Insieme è più facile. Manca pochissimo”, sottolinea Mirko. “Anch’io ti vorrei abbracciare”, aggiunge Perla divisa dal ragazzo dall'occhio di vetro del GF.

