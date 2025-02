Il primo finalista, il ritiro di Pamela e la sorpresa per Zeudi: la trentesima puntata del reality è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Confronti, sorprese, verdetti e nomination segnano la trentesima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 10 febbraio in prima serata su Canale 5. La serata si apre con l'annuncio a sorpresa che riguarda Pamela Petrarolo, costretta ad abbandonare il reality per motivi familiari improrogabili. Motivo per cui Alfonso Signorini annulla il televoto in corso. Si prosegue con gli sviluppi che riguardano le coppie nate nella Casa, con Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta chiamati a spiegare il difficile momento che stanno attraversando, mentre Helena Prestes e Javier Martinez sono sempre più vicini. I riflettori si concentrano sulle indiscrezioni che interessano Yulia Bruschi, con Giglio che rinnova la sua fiducia alla ragazza. Prosegue invece tra alti e bassi il legame tra Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli: alle incomprensioni legate prevalentemente alle dinamiche della Casa, i due alternano momenti di grande vicinanza, come dimostra la recente dichiarazione d'amore della ragazza.

Javier Martinez si scontra con Maria Teresa Ruta: "Non si permetta mai più di dire che non ho considerazione delle donne, perché sono cose molto pesanti da dire", tuona l'atleta argentino. Quindi aggiunge: "Posso esserti antipatico, ma ho una considerazione molto alta nei confronti delle donne". Un momento particolarmente toccante riguarda invece Jessica Morlacchi, protagonista della linea della vita. Dal successo con i Gazosa, ancora giovanissima, alla rinascita dopo anni di buio, la concorrente si commuove prima di esibirsi con il brano "Vorrei che fosse amore". Emozioni intense toccano anche Zeudi Di Palma, che riceve la sorpresa del fratello maggiore Giuseppe. Infine i verdetti, con il televoto flash che decreta Lorenzo Spolverato primo finalista di questa edizione del Grande Fratello, mentre in nomination finiscono Chiara Cainelli, Amanda Lecciso, Iago, Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando, Jessica Morlacchi e Maxime Mbanda.

