Grande Fratello, Chiara Cainelli si dichiara ad Alfonso D'Apice: "Mi sto innamorando di te"

Nella Casa del Grande Fratello Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice sono sempre più vicini, al punto da spingere la ragazza a dichiarare apertamente i suoi sentimenti. "Mi sto rendendo conto che giorno dopo giorno mi sento più a casa con te, mi fido sempre di più e che il mio sentimento si rafforza sempre di più - ammette l'inquilina, che poi aggiunge - Piano piano, e lo dico con le pinze, mi sto innamorando di te". Sul divano, i due si lasciano dunque andare a coccole e abbracci, con Chiara che cerca di intuire la posizione dell'inquilino. "È tutto bello e strano, sono contento", ammette il giovane.

Dopo la romantica dichiarazione, i due sono stati protagonisti di alcune incomprensioni che in un primo momento creano distanza tra i due. Battibecchi che spingono entrambi a chiarire le proprie posizioni per fare in modo che il sentimento reciproco sappia superare le avversità.

