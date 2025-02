Grande Fratello, Javier Martinez contro Maria Teresa Ruta: "Non dire più che non rispetto le donne"

Maria Teresa Ruta

Tensione nella Casa del Grande Fratello tra Javier Martinez e Maria Teresa Ruta. Il concorrente rimprovera Ruta per alcune affermazioni fatte nei giorni scorsi: "Non si permetta mai più di dire che non ho considerazione delle donne, perché sono cose molto pesanti da dire".

"Posso esserti antipatico, ma ho una considerazione molto alta nei confronti delle donne", dichiara Javier.

Maria Teresa si difende, accusando Javier di avere un atteggiamento diverso a seconda dell’interlocutore: "Mi hai zittita due volte da quando sono arrivata. Ho notato che usi un lessico più sereno quando parli con i ragazzi. Con loro scherzi, fai battute, ma con noi dici: stai zitta".

Javier nega: "Quando ho detto stai zitta a una ragazza qui dentro?". "Qualcuno me lo è venuto a dire, io non lo so", risponde Maria Teresa.

