Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento, in onda venerdì 16 maggio su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Hakan Sezeroglu, il presunto figlio biologico di Guzide, viene accoltellato in carcere. Guzide e Sezai vanno in ospedale e si offrono di pagare l'intervento chirurgico per salvarlo. Tarik trova la chiavetta di Yesim, ma scopre che la donna lo ha incastrato. Mualla guarda il video che incrimina Oylum per lo sparo a Behram e lo mostra a Kahraman e Nazan. I due sono preoccupati e cercano di scoprire dove si trova Oylum. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio 47 della seconda stagione di Tradimento e le reazioni degli spettatori su X. Tradimento 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE