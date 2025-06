La notte nel cuore, la puntata del 15 giugno in streaming

La nuova puntata della serie La notte nel cuore, andata in onda domenica 15 giugno, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La puntata de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), andata in onda domenica 15 giugno è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 15 giugno de La notte nel cuore.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La notte ne cuore saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Cihan ne La notte nel cuore

La notte nel cuore: la trama del 15 giugno

Mentre la famiglia Sansalan è immersa nei preparativi per la cerimonia dell'henné di Sevilay e Cihan, tensioni e segreti non risolti sono pronti a esplodere.

Harika organizza una festa sfarzosa con una sorpresa che umilia pubblicamente Sevilay, scatenando il caos.

Nuh e Melek premono su Sumru affinché riveli la verità a Samet. La donna, dilaniata dal senso di colpa, crolla davanti alla madre e confessa.

Sevilay, costretta al matrimonio combinato, fugge con l'aiuto di Nuh. Samet e Hikmet cercano disperatamente di riportare la ragazza a casa.

La notte nel cuore va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE