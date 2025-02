Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: “Stiamo affrontando un momento difficile”

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Nella Casa del Grande Fratello, la relazione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sta attraversando un momento complicato. Lorenzo, in un momento di "down", avrebbe detto a Shaila: "Sono due mesi che fingo". Non l'ha presa bene Shaila, soprattutto dopo che il compagno ha ammesso di fingere anche quando la abbraccia. "Io amo Shaila. Stiamo affrontando un momento molto difficile", spiega Lorenzo in confessionale.

"Quando mi metto da solo cerco di analizzarmi. Dire quelle parole non voleva dire ti sto prendendo in giro, ma sono stremato. Gli abbracci non sono finti. Vorrei ritrovare la spensieratezza di un tempo, mi sono chiuso in cose scomode e voglio risalire".

Dall’altra parte, Shaila ha ammesso di aver vissuto male le parole di Lorenzo: "All’inizio l'ho presa malissimo, ero sotto un treno. Siamo due personalità molto diverse. Io sono molto bisognosa di affetto, lui è l’opposto. Non sono così solitaria quando soffro. Tutto sta nell’accettarsi".

