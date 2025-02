Grande Fratello, Giglio commenta il video del presunto tradimento di Yulia Bruschi

Giglio e Yulia Bruschi

Durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 10 febbraio, a Giglio viene mostrato un video in cui Yulia Bruschi appare insieme a un tentatore di Temptation Island la notte di Capodanno. Le immagini farebbero presupporre un bacio tra i due.

Giglio minimizza: "Queste cose non mi toccano, vorrei parlare con la diretta interessata". Yulia smentisce ogni illazione, spiegando il contesto del filmato: "È un frangente di video che è stato preso in una serata in cui ci siamo abbracciati e baciati per farci gli auguri di buon anno. Hanno preso questo pezzo di video per mettere zizzania".

A chiudere il discorso, Giglio ribadisce la sua fiducia nell'ex concorrente: "Sai quanto ti amo e quanto mi fido di te. Queste cose qua mi scivolano addosso".

