Grande Fratello, il meglio della puntata del 23 settembre

Tra lacrime e litigi i concorrenti affrontano le nuove nomination: ecco i momenti da non perdere della terza puntata del Grande Fratello

Nella puntata del Grande Fratello 2024 in onda lunedì 23 settembre in prima serata su Canale 5, Clayton Norcross è entrato come concorrente ufficiale di questa edizione. Luca Calvani ha avuto modo di ricordare i suoi genitori scomparsi e ha ricevuto l'affetto di Cesara Buonamici che si è commossa parlando di sua madre. Tra i concorrenti ci sono state le prime liti e al momento delle nomination Luca Calvani e Lorenzo Spolverato hanno avuto un acceso confronto. La puntata è quindi terminata con l'annuncio delle nuove nomination: Yulia, Ilaria e Iago sono stati i nominati di fine serata. Rivediamo i momenti salienti della terza puntata nel video qui sopra.

