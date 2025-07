Segreti di famiglia 2, la puntata del 3 luglio in streaming

La puntata integrale del 3 luglio dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 3 luglio

Ilgaz, tornato in centrale, affronta Rafet e chiede spiegazioni sul motivo per cui ha tolto la sorveglianza alla villa. Eren, intanto, avvisa Ilgaz che Goksu e Anil hanno delle notizie da comunicare. I due hanno confrontato i resti di tessuto trovato nelle ossa dei cadaveri più vecchi e corrispondono perfettamente agli abiti indossati da Neva e dal secondo gruppo di vittime, tutti confezionati e messi in vendita nel 2010. Questo porta a pensare che si tratti di omicidi seriali, che l'assassino ricrei in qualche modo la sua stessa famiglia e avvalora perciò la tesi di Ilgaz. Il procuratore quindi ordina di cercare le famiglie decedute nel 2010 con la precisa composizione delle tre serie di ostaggi. Si arriva a Burak Ildirim. Lo cercano ma del ragazzo nessuna traccia. Burak intanto è finito nel seminterrato insieme ai cinque ostaggi, quattro in realtà perché Burhan è morto. Spiega che è stato catturato dall'assassino mentre stava seguendo la pista del rapimento di Ceylin.

