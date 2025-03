Grande Fratello, il meglio della puntata del 13 marzo

BEST OF

Nella trentanovesima puntata del Grande Fratello, in onda giovedì 13 marzo in prima serata su Canale 5, la Casa è stata animata da accesi confronti, sorprese e una nuova eliminazione.

Nella scorsa puntata sono state nominate, dagli inquilini della casa, Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando. Il pubblico ha decretato l'eliminazione di Stefania Orlando, che ha definitivamente abbandonato la Casa del Grande Fratello.

Anche in questa puntata il Grande Fratello ha riservato delle sorprese per i concorrenti. Giglio ha ricevuto la visita a sorpresa della mamma Annalisa, che gli ha dedicato affettuose parole di incoraggiamento: "Per me hai già vinto perché hai dimostrato di aver preso il meglio da tutti noi".

Un altro incontro speciale è avvenuto all'interno della Casa: Lory del Santo ha sottoposto i concorrenti a un casting per trovare nuovi volti d'attore per un suo progetto futuro.

La puntata termina con le nomination. Sarà il pubblico a decidere, attraverso il televoto, chi salvare tra Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Helena Prestes, Shaila Gatta e Javier Martinez.

