Grande Fratello, chi è l'eliminato del 13 marzo

Durante la trentanovesima puntata del Grande Fratello, in onda giovedì 13 marzo in prima serata su Canale 5, Alfonso Signorini ha letto il verdetto del televoto che vedeva in nomination Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando.

Chi è stato eliminato il 13 marzo dal Grande Fratello?

La prima a salvarsi dall'eliminazione è Helena, protagonista nel corso della serata di un momento molto toccante tra ricordi e aneddoti legati al suo passato. Tra Chiara e Stefania, è proprio quest'ultima a dover abbandonare la Casa in maniera definitiva. La conduttrice, all'inizio della puntata, era stata protagonista di un acceso confronto in studio con Beatrice Luzzi, che non aveva apprezzato alcuni atteggiamenti visti nella Casa.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE