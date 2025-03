La Casa del Grande Fratello sta ospitando i protagonisti della prossima serie di Lory Del Santo? Come ricostruito durante la trentanovesima puntata del reality, in onda giovedì 13 marzo in prima serata su Canale 5, la regista sostiene di aver individuato in alcuni concorrenti i possibili attori del suo nuovo progetto e per averne la prova ha varcato la Porta Rossa per dare il via a dei veri e propri casting. "Io sono una regista, scrivo testi, sceneggiature e mi piace fare i provini. Qui ci sono tanti aspiranti attori e attrici - ha esordito Lory Del Santo una volta in Casa. "Avete tutti un aspetto fantastico e per voi bisogna scrivere delle sceneggiature che mettano in rilievo il vostro fisico. Stasera non posso provinare tutti, ho scelto qualcuno a caso per iniziare". La decisione ricade su Helena Prestes, Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi, così tra consigli e una fondamentale dose di improvvisazione, i tre si sottopongono al provino.

Lory Del Santo, dal ruolo di attrice alla regia

Dopo essersi affermata già dalla fine degli anni Settanta tra film e programmi televisivi, Lory Del Santo ha poi preso parte a diversi reality, tra cui il Grande Fratello Vip nel 2018. Oltre a una ricchissima carriera come attrice, si è misurata anche come regista, firmando tra il 2014 e il 2018 la serie The Lady. Ora Lory Del Santo è pronta a tornare con un nuovo progetto e accanto a lei potrebbero esserci alcuni degli attuali protagonisti del Grande Fratello.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE