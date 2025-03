Il Grande Fratello regala un momento particolarmente toccante a Giglio. Durante la trentanovesima puntata del reality, in onda giovedì 13 marzo, il concorrente ha ricevuto la sorpresa della mamma, orgogliosa per quanto messo in mostra dal figlio nei mesi vissuti nella Casa. Dopo giorni particolarmente complicati a causa dello scontro avuto con Stefania Orlando, il ragazzo è stato chiamato in Superled e qui si è lasciato andare alle lacrime di fronte alla dedica della mamma Annalisa. "Sei una persona meravigliosa, la persona che io ho sempre voluto perché sei educato, sei buono - ha esordito la madre del concorrente -. Se c'era da discutere hai discusso, se c'era da cucinare hai cucinato e se c'era da pulire hai pulito. Sei una creatura meravigliosa, come dice il papà". Quindi, ha aggiunto. "Per me hai già vinto perché hai dimostrato di aver preso il meglio di tutti noi".

"È sempre stato un bambino molto calmo e tranquillo - ha quindi rivelato ad Alfonso Signorini - Ha sempre cercato di trovare la quadra in tutto quello che ha fatto".

