La trentanovesima puntata del Grande Fratello, in onda giovedì 13 marzo in prima serata su Canale 5, si conclude con le consuete nomination che vedono cinque concorrenti a rischio eliminazione.

Chi è in nomination al Grande Fratello il 13 marzo

Se i tre finalisti sono chiamati alle nomination segrete, gli altri concorrenti si ritrovano in Mistery per le nomination palesi. Qui, gli animi si accendono per la scelta da parte di Shaila Gatta di nominare Mariavittoria Minghetti. "Hai paura di nominare Javier ed Helena, sai che non vanno fuori. Sei una grande giocatrice, ma stai sottovalutando troppo Mariavittoria", critica Tommaso, difendendo così la sua compagna. "Lunedì ho nominato Helena, questo discorso non regge", è la risposta di Shaila, la quale sostiene di non avere più un vero legame con la concorrente. I più votati risultano Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Helena Prestes e Shaila Gatta, a cui dopo le nomination segrete si aggiunge anche Javier Martinez. Ora sarà il pubblico, attraverso il televoto, a decidere chi salvare dall'eliminazione.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE