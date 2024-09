Lunedì 16 settembre in prima serata su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello 2024. La puntata integrale è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

La puntata si apre con la comunicazione di Alfonso Signorini riguardo esclusione di Lino Giuliano dal reality: "Lino Giuliano non entra nella Casa".

Nel corso della puntata, dodici concorrenti varcano la porta rossa della Casa: dal parrucchiere Luca Giglioli, che arriva a bordo della sua moto, l'ex velina di Striscia la Notizia Shaila Gatta, l’attore Luca Calvani, il modello Luca Spolverato e tanti altri.

Jessica Morlacchi incontra e balla con Luca Spolverato dopo aver confessato un possibile interesse per il ragazzo ad Alfonso Signorini.

Al termine della puntata, le donne della Casa devono scegliere chi mandare in nomination. Javier Martinez è il concorrente più votato: l'inquilino non viene eliminato, ma deve trascorrere una notte in una tenda trasparente collocata nel giardino della Casa.

