Grande Fratello, Federica Petagna si riavvicina a Stefano Tediosi mentre Alfonso D'Apice è in tugurio

Al Grande Fratello il triangolo tra Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi prosegue e dopo la puntata di sabato 23 novembre vive un nuovo colpo di scena. Se durante il collegamento con Alfonso Signorini, la concorrente aveva condiviso il riavvicinamento con l'ex fidanzato, dopo poche ore lo scenario appare ben diverso. "Ho sentito con Alfonso delle cose che non c'erano più, ma contemporaneamente non mi sei indifferente", spiega Federica a Stefano, soffermandosi sulla difficoltà di prendere una decisione definitiva. E aggiunge: "Se io non riuscissi ad arrivare un dunque, preferisco stare solo con me stessa". Con il passare delle ore, i due sembrano riavvicinarsi, trovando una nuova sintonia che si conferma anche al risveglio del giorno seguente.

Nel frattempo va in scena un nuovo confronto che coinvolge invece Federica e Alfonso, il quale sta proseguendo il reality in tugurio con Mariavittoria, Javier, Lorenzo e Yulia. "Quando parli con me sembri una persona, e quando non ci sono ti comporti in un altro modo - commenta Alfonso, che riesce a interagire con l'ex fidanzata attraverso la porta -. Io mi sono esposto perché tu mi hai detto che avevi chiuso definitivamente". Quando Federica ribadisce di non riuscire a vedere Stefano in maniera indifferente, Alfonso prende le distanze in maniera netta. Decisione a cui fanno eco i consigli per il ragazzo da parte di Lorenzo e Javier.

