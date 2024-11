Nel corso della puntata del Grande Fratello di sabato 23 novembre Federica Petagna cerca di fare chiarezza riguardo i suoi sentimenti e fa il punto sul suo rapporto con Alfonso D'Apice e con Stefano Tediosi. Con l'aiuto di Alfonso Signorini, la concorrente spiega che il suo legame con Stefano non ha nulla di sentimentale e che sta riscoprendo una passione sopita con l'ex, Alfonso, e per questo vuole investire di nuovo nel rapporto con lui.

"In questi giorni ho ritrovato con lui anche l'intimità, l'attrazione, è un qualcosa che dobbiamo ricostruire come il resto", dice Federica ad Alfonso, Stefano e agli altri inquilini della Casa. "Per quanto riguarda Stefano - continua Federica - rifarei tutto quello che c'è stato fuori. Era sincero, era tutto vero e sentito, ma quando è venuto qua il problema che poi è nato è legato sia a suoi atteggiamenti che non mi sono piaciuti, lati caratteriali che non mi sono piaciuti, e sia al fatto che stavo riallacciando un rapporto con Alfonso".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE