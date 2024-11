Sabato 23 novembre, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la quattordicesima puntata del Grande Fratello. Tra accesi confronti, sorprese e colpi di scena, ecco cosa è successo durante la diretta.

La puntata inizia con un tenero confronto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani: la cantante si commuove nel parlare del rapporto che si è creato con l'attore. "Sono partita con la testa - dice Jessica ad Alfonso Signorini - è un amore impossibile, un sentimento purissimo, è una cosa solo mia e lo so".

Un confronto dai toni accesi è quello tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez che lasciano momentaneamente la Casa per andare in studio e affrontarsi in un acceso faccia a faccia.

Federica Petagna fa il punto sul suo rapporto con Alfonso D'Apice: "In questi giorni l'ho ritrovato anche nell'intimità. Si sta riaccendendo la passione".

Jessica Morlacchi rivive alcuni momenti difficili del passato, quando ha scoperto di soffrire di attacchi di panico. Poco dopo riceve la visita a sorpresa dell'adorata mamma Marina.

Lorenzo Spolverato affronta i problemi legati alla sua aggressività e alla sua infanzia. Il concorrente scoppia a piangere nel sentire le parole della madre rilasciate in un'intervista.

Tra Alfonso D'Apice, Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato è Clayton l'eliminato della puntata: è lui a lasciare la Casa del GF.

Tra i colpi di scena della serata anche la divisione forzata delle coppie che si sono create nella casa. Alfonso D'Apice, Mariavittoria Minghetti, Lorenzo Spolverato, Yulia Bruschi e Javier Martinez vanno a vivere nel tugurio.

In questa puntata nessun concorrente è immune e in nomination troviamo: Lorenzo Spolverato, Stefano Tediosi, Helena Prestes, Amanda Lecciso, Shaila Gatta, Luca Calvani.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE