Attimi di forte tensione nella Casa più spiata d’Italia. Al Grande Fratello, Grazia Kendi non risparmia nessuno dai suoi giudizi taglienti. Nel mirino dell’inquilina finiscono Jonas Pepe, Simone De Bianchi e Francesca Carrara.

Complice una challenge che invita i concorrenti a esprimere liberamente le proprie opinioni sugli altri coinquilini, Grazia parla senza filtri. “Chi non arriva in finale? Jonas”, esordisce, “Secondo me settimana scorsa ti sei fatto vedere un pochino diverso. Le persone ti stanno rivalutando, questo significa che settimana prossima potresti finire in nomination.”

“Il più finto? Simone, come sempre. Ieri mi sono sentita dire ti voglio provocare: voglio che scleri, piangi, urli. Per me non esiste, non abbiamo 14 anni. Dire ad una persona che nella vita vincerà solo vincendo questo gioco, è una cosa molto offensiva", è la critica di Grazia per alcuni comportamenti di Simone.



Grazia giudica negativamente anche a Francesca, madre di Simone. “Se dovessi sentir dire a mio figlio tu vinci nella vita solo se vinci il gioco, io lo distruggerei, perché non ci si deve azzardare ad andare nell’intimo di una persona. Io ho già vinto nella vita".

Francesca non accetta le parole di Grazia e replica: “Tu mi metti sempre in mezzo alle tue cose private per fare vittimismo. Io ho la mia storia, tu hai la tua. Qui si sta parlando del gioco. Non ti permetto di giudicare come io educo mio figlio”.

Anche Simone interviene e accusa Grazia: “Egocentrica. Qui dentro tu ti appoggi alle spalle di tutti":

La replica di Simone a Grazia

Quando arriva il suo turno nella challenge, Simone coglie l’occasione per esprimere il suo pensiero: "La più finta? Grazia. Nel momento in cui abbiamo avuto un confronto lei ha detto faccio finta di niente. La finzione ce l'ha nel DNA. Spero che si rompa l'amicizia tra Grazia e Anita, perché da una parte vedo una persona finta e dell'altra una molto reale".

Grazia Kendi e Simone De Bianchi, chi sono i concorrenti del GF

Grazia Kendi lavora in uno stabilimento balneare a Orbetello organizzando eventi, dopo esperienze stagionali in Italia e all’estero. Ha un forte legame con la madre e la sorella minore, mentre il rapporto col padre è più delicato. Entrare al Grande Fratello è sempre stato un suo grande sogno dichiarando di "essere nata per questa esperienza".

Simone De Bianchi è romano e lavora come postino, ma ha una forte passione per la recitazione, che lo ha portato anche sul grande schermo. Dopo aver vissuto momenti difficili, come la separazione dei genitori, affronta la vita con ironia e leggerezza. Vive in un grande casolare di campagna con la madre, la sorella e altri familiari, in un ambiente vivace e accogliente che definisce come un’osteria a cielo aperto.





TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE