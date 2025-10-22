Nella puntata di martedì 21 ottobre de La Ruota della Fortuna, la campionessa Daniela Petrilli affronta i tre tabelloni de la Ruota delle meraviglie per la seconda volta. Lunedì 20 ottobre, Daniela era diventata campionessa e aveva indovinato la busta contenente 100mila euro.

Daniela riesce a indovinare solamente il secondo dei tre tabelloni proposti con il tema "lupo". Nella busta numero 2, Daniela trova, nuovamente, 100mila euro.

"Che vizio può avere una signora che conosco da due sere?", ironizza Gerry Scotti riferendosi all'unico tabellone indovinato che riportava proprio il celebre proverbio. "Sì, che ieri sera ha vinto 100mila euro e li vince anche stasera. Perde il pelo ma non il vizio!"

La Ruota della Fortuna, quanto ha vinto la campionessa Daniela

Daniela Petrilli entra nella storia del programma con la vincita di 242.700 euro in totale, la più alta di sempre.

"Non ci credo!", esclama Daniela visibilmente sorpresa. Gerry Scotti e Samira Lui festeggiano condividendo la gioia della concorrente.

"Ci ha messo in ginocchio" scherza il conduttore, invitando anche il marito della donna, presente in studio, a raggiungere la moglie per festeggiare la vittoria.