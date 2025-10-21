Catalogo
LA VINCITA 21 ottobre 2025

La Ruota della Fortuna, la nuova campionessa Daniela vince 100mila euro

A La Ruota della Fortuna, la nuova campionessa Daniela affronta la Ruota delle Meraviglie e vince 100mila euro
Nella puntata di lunedì 20 ottobre de La Ruota della Fortuna, la nuova campionessa Daniela affronta i tre tabelloni de la Ruota delle meraviglie.

Un minuto per indovinare tre tabelloni con il tema "cielo". Daniela riesce a indovinare tutti e tre i tabelloni e apre la prima busta dove trova 15mila euro.

Dopo qualche momento di indecisione, decide di cambiare la busta e apre la busta numero 3. "Nella busta numero 3 ci sono 100mila euro", annuncia Gerry Scotti.

"Non ci credo!", afferma Daniela che non riesce a trattenere le lacrime dall'emozione. Anche Gerry Scotti e Samira Lui si emozionano davanti alla gioia della concorrente.

La Ruota della Fortuna, chi è la nuova campionessa Daniela

Daniela, nuova campionessa de La Ruota della Fortuna, viene da Sabaudia ed è un'insegnante. Daniela è nata in Canada ed è madrelingua canadese.

In studio, Daniela è accompagnata dal marito Paolo.

