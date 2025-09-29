Grazia Kendi
Organizzatrice di eventi.
Grazia è una giovane donna piena di vitalità, dotata di un'ironia travolgente e di una straordinaria capacità di adattarsi a ogni contesto.
Dopo il diploma, per affermare la sua indipendenza, ha iniziato subito a lavorare stagionalmente in Italia e all’estero. Attualmente lavora in uno stabilimento balneare a Orbetello, in cui si occupa principalmente di organizzare feste ed eventi.
I genitori sono separati da 15 anni e, se con la madre, oggi ha un rapporto profondo e ricostruito nel tempo, più delicata la relazione con suo padre. Grazia è molto legata alla sorella minore, di cui è molto fiera.
Entrare nella casa del Grande Fratello è un suo grande sogno e senza dubbio afferma: “Sono nata per questa esperienza!”
