La nuova puntata di Io sono Farah, la nuova serie tv turca con Engin Akyurek e Demet Ozdemir, è andata in onda martedì 30 dicembre in prima serata su Canale 5.
Farah è ancora sconvolta per l'omicidio del donatore che avrebbe salvato la vita a Kerim. Tahir le assicura che farà tutto il possibile per scoprire se si è trattato di un incidente.
Farah, Kerim, Gonul, Vera e Perihan decidono di fare un picnic, ma nel parcheggio del suo palazzo Farah viene aggredita. L'intento degli aggressori sembrava, in realtà, quello di rapirla.
Farah, aiutata da qualche bicchiere di vino, confida a Bade alcuni momenti romantici tra lei e Tahir. Bade sta per svelarle l'identità dell'assassino del donatore, ma Bekir glielo impedisce.