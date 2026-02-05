Matteo Paolillo in foto

Dal successo di Mare Fuori fino alla musica e il nuovo film Io + Te : sabato 7 febbraio, per la prima volta a Verissimo, la storia di Matteo Paolillo .

Chi è Matteo Paolillo

Nato a Salerno il 6 ottobre 1995, fin da piccolo ha sempre sentito una naturale inclinazione per le arti, tanto da calcare i primi palcoscenici teatrali a soli 13 anni all'interno di una piccola compagnia locale. Pochi anni dopo sceglierà di dedicarsi interamente allo spettacolo.

Compiuti i 18 anni, Matteo decide di lasciare la sua città natale per trasferirsi a Roma. È questo uno dei suoi momenti più difficili e formativi, vissuto inizialmente con il senso di solitudine tipico di chi si sente un "pesce fuor d'acqua" in una grande metropoli.

Nella Capitale prosegue gli studi prima al conservatorio teatrale di Gianni Diotajuti e successivamente approda al Centro Sperimentale di Cinematografia, dove consegue il diploma nel 2019.

Matteo Paolillo: il debutto nella recitazione e la musica

Il suo esordio nel mondo della recitazione professionale avviene nel 2016, anno in cui debutta in Don Matteo.

Nel 2020 Matteo Paolillo entra nelle case degli italiani interpretando il ruolo di Rocco nella fiction Vivi e lascia vivere e debutta sul grande schermo con il film Famosa. Ma la consacrazione definitiva arriva grazie alla serie Mare Fuori, dove veste i panni di Edoardo Conte, un giovane detenuto nell'Istituto Penale Minorile di Napoli. Matteo non presta solo il volto a uno dei personaggi, ma firma e interpreta anche la sigla ’O Mar For, diventata un successo virale certificato disco di platino con oltre 35 milioni di streaming.

È così che Paolillo inizia a brillare anche nella musica sotto lo pseudonimo di Icaro, scalando le classifiche con brani come Origami all'alba, realizzato insieme agli artisti Clara e Lolloflow. Il suo ultimo brano è Sotto la pelle. Nel 2024 pubblica anche il suo primo romanzo distopico intitolato 2045.

È tornato nelle sale cinematografiche a febbraio 2026 come protagonista del film Io + Te accanto a Ester Pantano. C'è grande attesa anche per il biopic Solo se canti tu, dove Matteo interpreterà un giovane Gigi D'Alessio.

Matteo Paolillo, vita privata

Matteo Paolillo ha vissuto una storia d’amore con la make-up artist napoletana Alessia Fenderico, una relazione durata fino alla fine del 2023, ma ha sempre cercato di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori.