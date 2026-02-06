Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV06 febbraio 2026

Viola come il mare, iniziate le riprese della terza stagione

Il nuovo capitolo della serie con Francesca Chillemi sarà prossimamente in onda in prima serata su Canale 5
Condividi:


Sono iniziate le riprese della terza stagione di Viola come il mare, una coproduzione RTI–Lux Vide.
Reduce dal successo riscontrato con il secondo capitolo della serie, Francesca Chillemi torna a vestire i panni della Viola Vitale, giornalista che percepisce le emozioni degli altri attraverso i colori.

I nuovi episodi, scritti da Silvia Leuzzi e diretti da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, saranno prossimamente in onda in prima serata su Canale 5.

Come finisce Viola come il mare 2

Al termine della seconda stagione, Viola rivela a Demir di aver finalmente trovato suo padre, con il quale la attende un importante confronto. La ragazza non riesce più a sfruttare la sinestesia e Demir arriva a dichiararle il suo amore.

"La mia vita non esiste senza la tua. Voglio stare con te, oggi e per sempre", è la dichiarazione d'amore finale di Demir, mentre per la prima volta Viola riesce a vedere il colore dell'ispettore.

Cosa succederà nella terza stagione?

Su Mediaset Infinity è sempre possibile rivedere le prime due stagioni di Viola come il mare in streaming gratis.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video