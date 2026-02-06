Sono iniziate le riprese della terza stagione di Viola come il mare, una coproduzione RTI–Lux Vide.
Reduce dal successo riscontrato con il secondo capitolo della serie, Francesca Chillemi torna a vestire i panni della Viola Vitale, giornalista che percepisce le emozioni degli altri attraverso i colori.
I nuovi episodi, scritti da Silvia Leuzzi e diretti da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, saranno prossimamente in onda in prima serata su Canale 5.
Al termine della seconda stagione, Viola rivela a Demir di aver finalmente trovato suo padre, con il quale la attende un importante confronto. La ragazza non riesce più a sfruttare la sinestesia e Demir arriva a dichiararle il suo amore.
"La mia vita non esiste senza la tua. Voglio stare con te, oggi e per sempre", è la dichiarazione d'amore finale di Demir, mentre per la prima volta Viola riesce a vedere il colore dell'ispettore.
Cosa succederà nella terza stagione?
Su Mediaset Infinity è sempre possibile rivedere le prime due stagioni di Viola come il mare in streaming gratis.