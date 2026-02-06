

Sono iniziate le riprese della terza stagione di Viola come il mare, una coproduzione RTI–Lux Vide.

Reduce dal successo riscontrato con il secondo capitolo della serie, Francesca Chillemi torna a vestire i panni della Viola Vitale, giornalista che percepisce le emozioni degli altri attraverso i colori.



I nuovi episodi, scritti da Silvia Leuzzi e diretti da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, saranno prossimamente in onda in prima serata su Canale 5.