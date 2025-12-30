La serie, prodotta da Marco Belardi per Banijay Studios Italy , è una coproduzione RTI - Banijay Studios Italy ,scritta da Mizio Curcio , Andrea Nobile , Nicoletta Senzacqua e Paolo Marchesini .

Sabrina Ferilli nella serie A testa alta

A testa alta, il cast della serie e i personaggi

Diretta da Giacomo Martelli, A testa alta conta su un cast che include, tra gli altri, Francesco Petit, Raniero Monaco Di Lapio, Fabrizio Ferracane, Gioia Spaziani, Maria Chiara Augenti, e Ninni Bruschetta.

Sabrina Ferilli è Virginia Terzi, preside di un liceo in un borgo sul lago alle porte di Roma. Educatrice brillante e ideatrice di A Testa Alta, un progetto contro la dipendenza digitale, sta per coronare il sogno della sua vita quando un video intimo diffuso senza consenso la travolge in uno scandalo mediatico.

Mentre il borgo la osserva e giudica, Virginia tenta di rialzarsi. Accanto a lei c’è Rocco (Francesco Petit), il figlio sedicenne, sensibile e appassionato di scacchi, che affronta le conseguenze dello scandalo mentre vive il suo primo amore per Nina (Lucia Balordi), compagna di classe intrappolata in una relazione tossica con Alex (Andrea Pittorino), figlio del Sindaco Morrone (Augusto Fornari).

A sostenere Virginia ci sono Giulia (Maria Chiara Augenti), vicepreside e amica, e Marco Colaianni (Raniero Monaco Di Lapio), professore di educazione fisica che sarà pronto ad esporsi per proteggere Virginia dalle conseguenze del video.

Ma chi può avercela con la preside e perché? Per rispondere a questa domanda sarà fondamentale il sostegno di Cecilia (Gioia Spaziani), sorella e ispettrice di polizia.

Intanto, là fuori, un nemico invisibile continua a colpire Virginia, cercando in tutti i modi di allontanarla dalla scuola e isolarla. I sospetti si addenseranno su suo marito Luigi (Fabrizio Ferracane), avvocato brillante che nasconde un segreto, ma anche sull’avido costruttore Bodoni (Ninni Bruschetta) e sulla sua bella e giovane figlia, Elena (Lorena Cacciatore).

