Flavio Ubirti e Nicole Belloni si sono lasciati: "Decisione presa per il bene di entrambi"

Flavio Ubirti e Nicole Belloni si sono lasciati. L'ex tronista e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne annunciano sui social la fine della loro relazione.



"Per rispetto di tutte le persone che ci hanno sempre seguito durante il nostro percorso, volevamo condividere con voi che abbiamo deciso, di comune accordo, di proseguire le nostre strade separatamente", hanno scritto in una nota condivisa nelle storie su Instagram.



Sui motivi che hanno portato alla decisione, hanno detto: "Dopo un primo periodo in cui stavamo bene insieme e ci sembrava tutto bello, con il passare del tempo ci siamo resi conto che, pur volendoci bene, alcune nostre caratteristiche e modi di vivere la relazione non riuscivano più a trovare il giusto equilibrio per costruire un percorso di coppia".



"Per il bene di entrambi abbiamo preso questa decisione in serenità e rispetto reciproco, e il bene che ci siamo voluti continuerà ad esserci", hanno aggiunto. E hanno concluso: "Siamo grati per l'esperienza meravigliosa che abbiamo vissuto durante il programma e al di fuori del programma, e ringraziamo tutti coloro che ci hanno dimostrato stima e affetto".