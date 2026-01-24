Flavio Ubirti e Nicole Belloni, la nuova vita di coppia dopo Uomini e Donne: "C'è grande passione, ma ogni passo al suo tempo"

Flavio Ubirti e Nicole Belloni parlano a Verissimo della loro storia d'amore, nata a Uomini e Donne. Del giorno della scelta, l'ex corteggiatrice dice: "Ero convintissima che non scegliesse me. Per me l'ultima esterna era un addio, credevo fosse l'ultima volta in cui ci vedevamo. È stata una bellissima giornata, ma me la sono vissuta anche un po' male".



L'ex tronista rivela invece di aver deciso chi fosse la sua scelta proprio dopo l'ultima esterna: "Quando ho annunciato la scelta, avevo chiuso il cerchio con entrambe, ma mi mancava vivere la quotidianità. Poi dopo la giornata insieme, mi sono deciso. Ho capito che lei mi piaceva e che ci poteva essere un futuro".

Flavio Ubirti vive vicino a Firenze, Nicole Belloni a Milano. Al momento l'ex tronista e l'ex corteggiatrice stanno vivendo una relazione a distanza. "Stiamo facendo avanti e indietro. Una settimana vado io da lei qualche giorno e una settimana lei da me. Per adesso la viviamo così. Siamo in un momento in cui ci stiamo conoscendo, c'è grande passione, ma ogni passo deve avere il suo tempo", spiega Flavio Ubirti. Riguardo al futuro insieme, aggiunge: "Se tutto va come speriamo, faremo il necessario".