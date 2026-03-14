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SERIE TV14 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 14 marzo in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 14 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda sabato 14 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 14 marzo

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 2Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 2

Il fatto che Kaya sia l’avvocato di Yildiz crea tensioni tra Halit e Sahika. Dopo aver discusso con entrambi, Kaya decide di seguire il consiglio di Leyla e concedersi un momento di svago. I due trascorrono insieme un piacevole pomeriggio, ma quando Kaya prova ad avvicinarsi ulteriormente a lei, Leyla lo respinge tra le lacrime.

Nel frattempo, Yildiz si trasferisce con Asuman e Halit Can nell’appartamento di Ender. Le due storiche rivali, ora sotto lo stesso tetto, condividono momenti di quotidianità e sembrano aver finalmente messo da parte i vecchi rancori.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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