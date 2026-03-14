La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda sabato 14 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Il fatto che Kaya sia l’avvocato di Yildiz crea tensioni tra Halit e Sahika. Dopo aver discusso con entrambi, Kaya decide di seguire il consiglio di Leyla e concedersi un momento di svago. I due trascorrono insieme un piacevole pomeriggio, ma quando Kaya prova ad avvicinarsi ulteriormente a lei, Leyla lo respinge tra le lacrime.
Nel frattempo, Yildiz si trasferisce con Asuman e Halit Can nell’appartamento di Ender. Le due storiche rivali, ora sotto lo stesso tetto, condividono momenti di quotidianità e sembrano aver finalmente messo da parte i vecchi rancori.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.