Negli episodi dell'ultima settimana della terza stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 9 al 14 marzo su Canale 5, Sahika ordina a Yigit di allontanarsi da Lila.
Nel frattempo, Yildiz effettua, su consiglio di Leyla, un test di maternità scoprendo una sconcertante verità sul proprio bambino. Davanti alla realtà di uno scambio di neonati, Halit ritrova suo figlio e il piano di Sahika fallisce.
Successivamente, Ender riesce a rubare il secondo telefono di Sahika.
Nel frattempo, Sahika continua a tramare contro Yildiz.
Intanto, Yildiz sorprende Halit prendendo una decisione sconcertante che porta l'uomo ad affrontare Kaya.
Infine, Yildiz e Asuman si trasferiscono a casa di Ender.
Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al sabato alle 14.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.