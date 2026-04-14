La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda martedì 14 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Ceyda continua ad aver paura all'idea di perdere Arda. Enver organizza una cena a casa in compagnia dei suoi cari, ma il clima di serenità viene messo a dura prova dal comportamento di Sirin. La ragazza si scaglia contro Bahar e Ceyda, dando loro delle ladre.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.