"Sto in miglioramento, non voglio parlare. Sono concentrato su quello che mi è accaduto. Penso alle mie figlie e a mia moglie".

Ai microfoni di Dentro la notizia parla Gianni Di Vita, il marito di Antonella Di Ielsi e il papà di Sara Di Vita che sarebbero morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre.

Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi aggiorna sulle ultime notizie sul sul giallo e manda in onda le dichiarazioni di Gianni Di Vita: "Penso solo a loro. Di tutte le altre cose sinceramente non mi interessa nella maniera più assoluta. Penso alle mie figlie e all'altra figlia che è la mia vita".

A Dentro la Notizia, era intervenuto anche Vincenzo Cuzzone, il primario di rianimazione che ha tentato di salvare Antonella e Sara: "Il papà lamentava gli stessi sintomi in forma molto più lieve. Studiando la sostanza a me non viene da pensare che esista una zona grigia per cui un organismo riesca a tollerare una quantità seppur minima della sostanza, per la sua alta letalità".