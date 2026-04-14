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Dentro la Notizia

CRONACA14 aprile 2026

Morte avvelenate, parla il padre Gianni Di Vita: "Penso alle mie figlie e a mia moglie"

A Dentro la notizia, le parole di Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi e il papà di Sara Di Vite che sarebbero morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre
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"Sto in miglioramento, non voglio parlare. Sono concentrato su quello che mi è accaduto. Penso alle mie figlie e a mia moglie".

Ai microfoni di Dentro la notizia parla Gianni Di Vita, il marito di Antonella Di Ielsi e il papà di Sara Di Vita che sarebbero morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre.

Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi aggiorna sulle ultime notizie sul sul giallo e manda in onda le dichiarazioni di Gianni Di Vita: "Penso solo a loro. Di tutte le altre cose sinceramente non mi interessa nella maniera più assoluta. Penso alle mie figlie e all'altra figlia che è la mia vita".

A Dentro la Notizia, era intervenuto anche Vincenzo Cuzzone, il primario di rianimazione che ha tentato di salvare Antonella e Sara: "Il papà lamentava gli stessi sintomi in forma molto più lieve. Studiando la sostanza a me non viene da pensare che esista una zona grigia per cui un organismo riesca a tollerare una quantità seppur minima della sostanza, per la sua alta letalità".

Il primario di rianimazione che ha soccorso la madre e la figlia avvelenate da ricina
Il primario di rianimazione che ha soccorso la madre e la figlia avvelenate da ricina

Secondo alcune indiscrezioni, nel sangue di Gianni Di Vita non ci sarebbero tracce di ricina, la sostanza che avrebbe fatto morire avvelenate la moglie e la figlia .

Finora sarebbero state interrogate oltre trenta persone nel tentativo di ricostruire i movimenti della famiglia durante le festività e di identificare come la sostanza abbia potuto uccidere Antonella e Sara.

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