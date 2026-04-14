Miriam Leone compie 41 anni: "Oggi inizia un nuovo viaggio"

Miriam Leone compie 41 anni e celebra il suo compleanno condividendo su Instagram un video in cui ripercorre i momenti più importanti di questi anni, sia sul piano professionale che personale.

"Oggi è il mio compleanno, quanta vita! - Così inizia la clip che raccoglie alcuni video ricordo dell'attrice, con la canzone degli Smiths Please, Please, Please, Let Me Get What I Want scelta come colonna sonora - Ho preso parte a film meravigliosi. Ho cercato la mia identità cercando di liberarmi dai pregiudizi e dalle aspettative degli altri. Ho lasciato la mia terra per seguire i miei sogni, con tanti sacrifici e momenti di sconforto, ma anche momenti di puro divertimento. E ogni giorno continuo a giocare con la vita e i miei sogni, che stanno crescendo insieme a me. Ho iniziato a prendermi cura del mio corpo e ad allenarmi, e questo è stato un grande cambiamento."

"Dopo tante batoste ho incontrato una persona speciale - prosegue Miriam Leone nel suo video riferendosi al marito Paolo Carullo, sposato il 18 settembre 2021, padre di suo figlio Orlando, nato il 29 dicembre 2023 - E sono diventata mamma. Oggi inizia un nuovo viaggio e un nuovo percorso. Grazie a tutti per gli auguri, in questi anni siete stati e siete sempre vento nelle mie vele".