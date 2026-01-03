Miriam Leone: "Non sapevo se sarei riuscita ad avere un figlio, ma Orlando è arrivato subito"

Miriam Leone parla a Verissimo della sua vita da mamma, dopo la nascita del figlio Orlando, a dicembre del 2023.



"Quando si diventa mamma, si cambia. Si accendono delle parti di te che non sapevi di avere", afferma l'attrice, 40 anni. A proposito della maternità aggiunge: "Non sapevo se sarei riuscita ad avere un figlio, ma, quando ci abbiamo provato, Orlando è arrivato subito".



Per quanto riguarda il nuovo equilibrio di coppia con il marito Paolo Carullo, sposato nel 2021, Miriam Leone spiega: "Con l'arrivo di un figlio, una coppia si deve assestare nuovamente, ma ho la fortuna di avere un marito che mi ama e mi appoggia nel mio lavoro. Quando ho girato, mio marito e mio figlio sono venuti con me".

