La puntata integrale del 31 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
A Ilgaz manca poco tempo per trovare un donatore e fare in modo che il figlio di Okan si salvi.
Allo studio Tilmen, nel frattempo, lo stesso Okan tiene in ostaggio quattordici persone, tra cui Ceylin, Yekta, Lacin, Parla, Ozge e la piccola Mercan.