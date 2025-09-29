Mediaset Infinity logo
Grande Fratello
Grande Fratello
GRANDE FRATELLO
29 settembre 2025

Francesca Carrara e Simone De Bianchi

Commerciante e postino.

Francesca Carrara e Simone De Bianchi

Francesca, 43 anni, è una donna piena di vita, che ha imparato a rialzarsi, a perdonare e a ricostruire. Oggi Francesca è divorziata ed è madre orgogliosa di due figli, Simone e Ilaria.

La sua vita ha subito uno scossone cinque anni fa, quando, dopo 22 anni di amore e unione profonda, ha visto naufragare il suo matrimonio. Da un giorno all’altro, ha dovuto quindi ricominciare tutto da capo, lasciandosi alle spalle una quotidianità agiata e sicura.

Oggi Francesca vive in un grande casolare di campagna con i figli, sua madre e suo fratello, con i quali gestisce un negozio di mobili. Sportiva, energica, amante della natura, dell’arrampicata, del trekking e delle sagre di paese, Francesca ama divertirsi soprattutto con il figlio Simone, con cui condivide uscite, balli e scherzi.

Simone è romano e porta con sé quell’energia travolgente e un po’ sopra le righe che certi romani sanno avere. La sua vita è sempre stata una combinazione vivace di momenti felici e sfide complicate, ma, in un modo o nell’altro, ha sempre trovato nell’ironia la chiave per rialzarsi.

Ha sofferto molto, per esempio, per la separazione dei genitori, ma ora è pronto a guardare avanti. Vive in un grande casolare di campagna insieme alla mamma Francesca, la sorella Ilaria, la nonna Paola, lo zio Alberto e la compagna di quest’ultimo, Silvia.

Simone descrive la sua famiglia definendola rustica, caciarona, piena di vita, sempre pronta ad accogliere amici e parenti come in un’osteria a cielo aperto.

Di professione postino, è un grande appassionato di recitazione: ha studiato e si è anche fatto notare sul grande schermo qualche anno fa recitando nei film “Come un gatto in tangenziale” e nel sequel “Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto”.

