Francesca Carrara e Simone De Bianchi
Commerciante e postino.
Francesca, 43 anni, è una donna piena di vita, che ha imparato a rialzarsi, a perdonare e a ricostruire. Oggi Francesca è divorziata ed è madre orgogliosa di due figli, Simone e Ilaria.
La sua vita ha subito uno scossone cinque anni fa, quando, dopo 22 anni di amore e unione profonda, ha visto naufragare il suo matrimonio. Da un giorno all’altro, ha dovuto quindi ricominciare tutto da capo, lasciandosi alle spalle una quotidianità agiata e sicura.
Oggi Francesca vive in un grande casolare di campagna con i figli, sua madre e suo fratello, con i quali gestisce un negozio di mobili. Sportiva, energica, amante della natura, dell’arrampicata, del trekking e delle sagre di paese, Francesca ama divertirsi soprattutto con il figlio Simone, con cui condivide uscite, balli e scherzi.
Simone è romano e porta con sé quell’energia travolgente e un po’ sopra le righe che certi romani sanno avere. La sua vita è sempre stata una combinazione vivace di momenti felici e sfide complicate, ma, in un modo o nell’altro, ha sempre trovato nell’ironia la chiave per rialzarsi.
Ha sofferto molto, per esempio, per la separazione dei genitori, ma ora è pronto a guardare avanti. Vive in un grande casolare di campagna insieme alla mamma Francesca, la sorella Ilaria, la nonna Paola, lo zio Alberto e la compagna di quest’ultimo, Silvia.
Simone descrive la sua famiglia definendola rustica, caciarona, piena di vita, sempre pronta ad accogliere amici e parenti come in un’osteria a cielo aperto.
Di professione postino, è un grande appassionato di recitazione: ha studiato e si è anche fatto notare sul grande schermo qualche anno fa recitando nei film “Come un gatto in tangenziale” e nel sequel “Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto”.
Leggi anche
CONCORRENTI
Scopriamo chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello
Scopriamo chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello
NELLA CASA
Le ultime notizie sulla prima puntata del GF in onda il 29 settembre
Le ultime notizie sulla prima puntata del GF in onda il 29 settembre
CHI SALVARE?
Ecco i concorrenti che dovranno misurarsi al televoto
Ecco i concorrenti che dovranno misurarsi al televoto