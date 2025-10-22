Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) mentre ferisce Sheila (Kimberlin Brown) in una scena di Beautiful

Nella puntata di Beautiful trasmessa su Canale 5 mercoledì 22 ottobre, e disponibile in streaming su Mediaset Infinity , Steffy, per difendersi da Sheila, introdottasi in casa sua di nascosto, la ferisce con un coltello. Tutto fa sembrare che una delle protagoniste della soap americana sia morta.

Durante una notte tempestosa, Sheila Carter si introduce di nascosto nella casa sulla scogliera dove vivono Steffy Forrester e Finn . Sheila si avvicina minacciosamente a Steffy, che teme sia armata e voglia aggredirla. Presa dal panico e convinta di dover difendere la propria vita, Steffy afferra un coltello e colpisce Sheila, uccidendola .

La morte di Sheila viene confermata dal medico legale e sconvolge tutti, soprattutto Finn, che fatica ad accettare che la sua madre biologica sia morta per mano della moglie. Nonostante riconosca la pericolosità di Sheila e i crimini del passato, Finn è tormentato dal conflitto tra il dolore per la perdita e la comprensione per Steffy.

Steffy, sotto shock, racconta alla polizia e ai familiari di aver agito per legittima difesa, dopo aver ripetutamente chiesto a Sheila di andarsene. Ridge la difende, ricordando che Sheila è sempre stata una minaccia costante per la loro famiglia.

Tutto fa quindi pensare che Sheila sia morta davvero e la notizia si diffonde tra i Forrester e i loro cari, che reagiscono con sollievo per la fine della minaccia rappresentata da Sheila ma anche con preoccupazione per il trauma vissuto da Steffy. Una squadra specializzata ripulisce la scena del delitto, mentre Steffy tenta di elaborare quanto accaduto e Finn cerca di riconciliarsi con l’idea che la morte della madre sia stata inevitabile.

