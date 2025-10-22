Forbidden Fruit 2, la puntata del 22 ottobre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 22 ottobre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Kemal e Zehra in una scena di Forbidden Fruit 2

Zeynep ha saputo che Ender e Alihan hanno chiesto l'affidamento di Erim e si arrende al fatto che il suo ex, ormai, si sta costruendo una nuova famiglia.

La ragazza organizza una serata per tutti gli amici originari di Bursa, alla quale Yildiz invita Bircan, l'ex fidanzata di Kemal. La presenza della ragazza non è casuale, perché Yildiz le affida un compito preciso.

Emir pensa di essersi liberato dei creditori e non accetta l'aiuto di Dundar.

